غدآ.. دورة تدريبية حول تدويل التعليم بجامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، عن مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



ومن هذه الدورات التدريبية، دورة تدريبية حول تدويل التعليم الساعة التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا بدار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان يومي 11 و 12 يوليو 2021.



وتقام هذه الدورة بدار الضيافة بجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية من كورونا.



وأشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، إلي أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز.

ويتم يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وقد أعلنت جامعة حلوان عبدء بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .

وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا منذ بداية شهر يوليو و حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢١ .

وأشار مسئولو شئون الطلاب بخدمة اجتماعية حلوان، أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بيناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتى:

http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp