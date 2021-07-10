عمليات التعليم تتابع نقل صناديق اسئلة امتحانات الثانوية العامة إلى اللجان

استعدادا لاداء امتحان اللغة العربية ..

تتابع الآن غرف عمليات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والمديريات والادارات التعليمية ، عملية وصول صناديق كراسات امتحان اللغة العربية من مراكز توزيع الاسئلة ، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في شتى أنحاء الجمهورية.

وتتم عملية نقل صناديق كراسات امتحانات الثانوية العامة من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان الثانوية العامة وسط حراسة أمنية مشددة من رجال وزارة الداخلية .

يأتي ذلك استعدادا لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 اليوم ، حيث يمتحن طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية ” امتحان اللغة العربية من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل مهام غرف عمليات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم والمديريات والادارات التعليمية في :

- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.

- متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها

وتتشكل غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالمديريات والادارات من :

- مدير مديرية التربية والتعليم / مدير الإدارة او من ينوب عنه في حالة وجود مانع

- أعضاء اللجنة الثلاثية بالمديرية

- مشرف عام الاستراحات بالمديرية

- مسئول الامن بالمديرية او الإدارة

- مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية / رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية يتم تحديده بمعرفة مدير المديرية ومدير الإدارة

- مدير إدارة الإحصاء بالمديرية / رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية ومدير الإدارة

- ممثل من وزارة الداخلية بغرفة المديرية فقط

- أما بالنسبة للمناطق الحدودية يضاف إلى التشكيل السابق ممثل من وزارة الدفاع بغرفة المديرية فقط

و وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على صرف مكافاة مالية لأعضاء غرف العمليات المحلية المختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة قدرها 1000 جنيه عن الدور الأول ، و1000 جنيه عن الدور الثاني من داخل ميزانية المديرية دون تحمل الوزارة أي أعباء.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

السبت 10 يوليو 2021: اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا).



الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 لـ12 ظهرا).



الأربعاء 14 يوليو 2021: الجبر والهندسة الفراغية (من 10 لـ 12 ظهرا).



السبت: 17 يوليو 2021 : الكيمياء (من 10 لـ 1 ظهرا).



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



السبت 24 يوليو 2021: الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).



الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية



الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الخميس 15 يوليو 2021: الجغرافيا (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الأحد 18 يوليو 2021: الفلسفة والمنطق (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين



الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة ثانية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.



الأربعاء 14 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الخميس 15 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



السبت 17 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الأحد 18 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



الأحد 25 يوليو 2021: علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا).



الثلاثاء 27 يوليو 2021: التاريخ ورقة أولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا.



الأربعاء 28 يوليو 2021: التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الأحد 1 أغسطس 2021: اللغة الأجنبية الثانية ورقة ولى (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.



الثلاثاء 3 أغسطس 2021: الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.

جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



الأحد 11 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الثلاثاء 13 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.



الخميس 15 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة العربية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.



الأحد 18 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



الأحد 25 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الثلاثاء 27 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الخميس 29 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الأحد 1 أغسطس 2021: مقاييس المفاهيم الأحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الثلاثاء 3 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.



الخميس 5 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.