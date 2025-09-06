قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

تعلقت روحها بأسرتها حتى عادوا من العمرة وماتت... تفاصيل اللحظات الأخيرة لآيات بعد إصابتها بحادث الطريق الإقليمي

ايات فتاة المنوفية ضحية الطريق الإقليمي
ايات فتاة المنوفية ضحية الطريق الإقليمي
مروة فاضل

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية عقب وفاة ايات زغلول قنديل صاحبة ال 17 عاما والتي أصيبت في حادث الطريق الإقليمي وتوفي في الحادث 18 فتاة وشاب.

تجددت الاحزان مرة أخري في قرية كفر السنابسة بعد وفاة آيات بعد معاناة لمدة شهرين داخل العناية المركزة تعاني من حالة صحية سيئة ونزيف في المخ ينتهي بالوفاة.

آيات الطفلة الصغيرة لحقت بشقيقتها ايه واولاد عمها اسماء وسمر حيث جمعتهم الصداقة والعمل والقرابة وماتوا مع بعضهن.

تعلقت روح آيات بأسرتهاحيث سافر والدها ووالدتها من أجل أداء فريضة العمرة والتي أهدتها لهم سيدة لتخفف من الآثار النفسية لهم وعادت الأسرة منذ يومين لتعلن بعدها حالة وفاة ايات.

معاناة شديدة قضتها آيات علي مدار شهرين داخل المستشفي ومنذ الساعات الأولي أعلن الأطباء أن حالتها حرجه ولكن تمسكت أسرتها بشفاءها وخاصة بعد شفاء اثنين من مصابات حادث الطريق الإقليمي وخروجهن من المستشفي.

 وحرص محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون علي مد يد العون حيث كان دائم الزيارة لآيات وأسرتها وتوفير كل سبل الرعاية لها وإحضار اطباء متخصصين في المخ والأعصاب للكشف عليها ولكن كانت الحالة سيئة.

حالة حزن كبيرة انتابت أهالي القرية وتجددت بينهم الاحزان واستعاد الأهالي خبر وفاة بناتهن في حادث الطريق الإقليمي بعد دهسهم من سيارة تريلا أثناء توجههم الي العمل باحدي مزارع جمع العنب بمدينة السادات.

يذكر أن حادث الطريق الإقليمي في المنوفية راح ضحيته 18 فتاة وشاب سائق الميكروباص ليزيد العدد الي 19 فتاة.

محافظة المنوفية المنوفية كفر السنابسة ضحية الطريق الإقليمي حادث الطريق الإقليمي

