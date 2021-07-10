وزير الشباب والرياضة لصدى البلد : مصر لم تبخل على برامج إعداد الأبطال لطوكيو

أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن ثقته الكبيرة فى البعثة المصرية المشاركة فى أوليمبياد طوكيو للمنافسة بقوة على الميداليات الأوليمبية متمنيا أن يحالف التوفيق الأبطال والبطلات فى هذا المحفل الرياضى الكبير مؤكدا أن الدولة المصرية لم تبخل بأى دعم على الأبطال والبطلات .

وقال أشرف صبحى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " : دعمنا الإتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية منذ عام 2018 ولم نبخل بأى شئ كدولة على الأبطال والبطلات حيث بلغت إجمالى المبالغ المقدمة ضمن برنامج الرعاية للأبطال الأوليمبين لعدد 55 لاعب حوالى 60 مليون جنيه ، وإجمالى الدعم المقدم لبرنامج الإعداد الأوليمبى للمنتخبات من الوزارة حتى الأن 216 مليون جنيه وهذا بخلاف الدعم الدورىالمقدم للإتحادات ويشمل الإعانة السنوية وتكريم الفرق والمنتخبات والمشاركات الخارجية للفرق القومية للشباب والناشئين وتنظيم البطولات داخل مصر .

وأشار وزير الشباب والرياضية لمتابعته الدقيقة لإجراءات سفر البعثة المصرية وأدوار الإتحادات فى الإستعداد النهائى للأوليمبياد الذى يقام فى ظل ظروف خاصة جدا بعد تأجيله عاما بسبب جائحة كورونا مشيرا إلى أن إقامة الأوليمبياد فى موعده 2020 كأن سيكون أفضل للأبطال والبطلات من حيث الإعداد الجيد الذى تأثر بظروف تعليق الطيران فى العديد من الدول وعدم القدرة على إقامة معسكرات خارجية .

وكشف د. صبحى على أن هناك قرار إتخذ بعدم النظر للائحة القديمة فيما يتعلق بحصول الأبطال على الميداليات مشيرا إلى أنه سيمنح الفائز بالميدالية الذهبية 50% زيادة عن اللائحة القديمة ونفس الحال للميدالية الفضية .. وهو ما يعنى أن البطل الذى سيحصد الميدالية الذهبية فى طوكيو 2021 سيحصل على مليون ونصف جنيه والفضية مليون و125 ألف جنيه وذلك تحفيزا على تحقيق الميداليات ورفع علم مصر خفاقا فى المحافل الأوليمبية .

وشدد على أن اللجنة الأوليمبية ستعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل لعرض الزى الخاص بالبعثة والإتحادات المشاركة والطموحات والأهداف المرجوة من المشاركة .