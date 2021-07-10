ياسمين عبد العزيز فى 24 ساعة فقط.. رقم دولي وراء شائعة تعذيبها خادمتها وإقامة ذهبية

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشر البحث جوجل بعد انتشار شائعات تفيد بتعذيبها خادمتها ، وحتى الان لايوجد اى بلاغ رسمى يفيد بأتهامها بتلك التهمة ، أو اقوال الى الخادمة التى يدعى انها تعرضت الى التعذيب .

وكتب أحمد العوضي، في تعليقه على الخبر المتداولبشا تعذيب ياسمين عبد العزيز للخادمة : «الرجاء من الساده الصحفيين زملائي بيعتلولي ان الخبر ده بيتبعلهم من رقم دولي ... طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها».

وتابع أحمد العوضي رداً على الشائعة التى استهدقت زوجته ياسمين عبد العزيز : «انا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم .. لكن زوجتي خط احمر .. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع .. وعدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم واعمالا لقول سيدنا عمر ( اميتو الباطل بالسكوت عنه )».

وأضاف العوضي مدافعاً عن ياسمين عبد العزيز : «واعمالا لقول الامام الشافعي .. اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت .. حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي انا وياسمين ما هي الا محاولات بائسة لن تجدي نفعا ...فها هو خبر نشرته صفحه اعدت خصيصا لياسمين .. تاريخ الصفحه من ثلاثة ايام ... انا لن اتجاوز احتراما للجميع وارجو من تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحه ... ونبطل اللجان واللجان المضاده .. والافضل توفير كل هذا المال لاعمال الخير .. فمن الافضل ان لا نتجاوز احتراما للهيبه واحتراما للجمهور العزيز ... شكرا للساده الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للحمهور المحترم الواعي المثقف ... وكالك احترامي للمصري اليوم العزيزه».

واختتم العوضي عن تلك الشائعة التى تصدر أسم ياسمين عبد العزيز مؤشر البحث بسببها : «واذا استمرت هذه الحمله سوف اكشف الكثير والكثير .. الي زوجتي الحبيبه انا مساند لكي في كل المحن .. لكي مني كل الحب والتقدير والاحترام».

إما ياسمين عبد العزيز فلم ترد على تلك الشائعة الا انها عبرت عن سعادتها بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الامارات خلال سفريتها الأخيرة التى كانت في دبى.

وقالت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها علي "انستجرام": “سعدت بالحصول علي الإقامة الذهبية بدولة الامارات العربية الشقيقة️”.

أخر أعمالها :

وكان أخر اعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز هو مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.