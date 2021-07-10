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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراءات احترازية على لجان امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر قبل دخول الطلاب

لجنة حسن كامل الثانوية
لجنة حسن كامل الثانوية العامة بالغردقة

شهدت لجان الثانوية العامة بكافة مدن محافظة البحر الأحمر تشديدات وقائية واحترازية قبل دخول الطلاب للامتحانات واللجان لضمان سلامتهم تضمنت اللجان كواشف حرارية وتسليم كمامات وتطهير الايدى وبوابات تطهير.

كانت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنهت كافة استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من تخطيط مداخل وأفنية مقار اللجان المخصصة للامتحانات، على مسافات متباينة يقف بها الطلاب مراعاة للتباعد الاجتماعي لحين توقيع الكشف عليهم قبل دخول الامتحان للتأكد من عدم إصابتهم بأية أعراض لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن إجمالي عدد الطلاب 2629 طالبا وطالبة، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة كالتالي: “2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين”.

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