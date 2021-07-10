صحة كفر الشيخ: جهود مكثفة للتطهير ومتابعة الإجراءات الاحترازية بامتحانات الثانوية العامة

وجهت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ إدارات الأمراض المتوطنة وصحة البيئة والسن المدرسي بالتعاون مع مديري الإدارات الصحية والأطقم الطبية إلى المتابعة المكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات آخر العام الدراسي للشهادة الثانوية 2020 / 2021م، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة كفر الشيخ.

يأتي هذا بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وبالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم.



وأكدت وكيل الوزارة على متابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة، والتأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين على الامتحانات باللجان للكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس



وأشارت إلى توافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بجانب المرور علي خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، والتأكد من كثافة الفصول وما يتناسب مع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

كما قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية برش وتطهير الفصول وكذلك الحمامات بالنسب المحددة من المواد المطهرة المصرح بها من وزارة الصحة والسكان، وتم التنسيق لوجود ممرضة مع كل لجنة امتحانات لقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان وكذلك متابعة الحالة أثناء تأدية الامتحان، ووجود غرف عزل مجهزة في حالة ظهور أي اشتباه أثناء اللجنة.