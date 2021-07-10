ال(GPS) يكشف عن عصابة لسرقة السيارات بالقاهرة

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من مواطن - مقيم بدائرة القسم ، قرى بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تواجد السيارة بمنطقة الوراق بالجيزة، أمكن ضبط السيارة المستولى عليها بحيازة شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة .

وإعترف بقيامه بشراء السيارة من شخصين - مقيمان بالجيزة "لهما معلومات جنائية" مقابل مبلغ مالى وعلمه بأنها متحصلات واقعه سرقة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمان.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وأقرا بإرتكابهما عدد ٣ وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما .

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.