مجهود السنة ضاع.. آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية

أدى طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية ” ، منذ قليل ، امتحان اللغة العربية وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد طلاب الثاثوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة على صعوبة امتحان اللغة العربية اليوم ، وجاءت الاراء كالأتى:

قال أحمد أيمن " الامتحان صعب جدا والوقت قليل على الاسئلة، ومجهود السنة كله ضاع .

بينما قال الطالب صلاح سيد: “ جزء القراءة كبير جدا .. محتاج ساعة ونص لوحده ”.

وأكد الطالب محمد زهران: “ النصوص كانت صعبة … أصعب حاجة فى الامتحان ”.

وأوضح محمد عاطف: “ الامتحان كان محتاج 5 ساعات علشان نقدر نفكر كويس … الامتحان صعب اوى ”.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا اليوم لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية .

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ، 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

عقوبات الغشاشين تصل إلى الحبس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون مع الغشاشين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم “على الجميع أن يعلم أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بها كاميرات وعناصر أمنية لضبط أي محاولات غش من أي نوع وسرعة التعامل معها بالقانون”.

وأضاف وزير التربية والتعليم "قانون الغش الجديد حدد عقوبات الغشاشين وتصل إلى الحبس، لذا نحذر من أن أي حالة غش عن طريق التابلت أو الموبايل أو سماعات بلوتوث أو أي وسائل غش سيتم رصدها فورا.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا “يتم رصد جميع جروبات التليجرام والسوشيال ميديا عموما المتخصصة في الغش من جانب مباحث الانترنت وكاميرات المراقبة الموجودة في اللجان والجميع سيتم محاسبته”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن تسريب امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في تمام العاشرة من صباح اليوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا مجال نهائيا لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021، لأنها مؤمنة تأمينا كاملا من جانب الجهات السيادية في الدولة من أول طباعتها وحتى وصولها وتوزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة على اللجان.

وطالبت وزارة التربية والتعليم ، بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من شائعات طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدةً ان هدف مثيري الشائعات اثارة البلبلة والتوتر في نفوس طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

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