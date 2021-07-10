طارق السيد: انتقال رمضان صبحي لجالاتا سراي خطوة للإحتراف في أوروبا

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن خروج رمضان صبحي للإحتراف في جالاتا سراي التركي خطوة جيدة في مشواره للعودة للإحتراف في أوروبا.

جاء ذلك بعد تقرير تركي أكد أن نادي جالاتا سراي التركي اقترب من التعاقد مع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال طارق السيد في تصريحات خاصة لصدي البلد: رمضان صبحي مازال صغيرا ويمتلك قدرات كبيرة للغاية وخروجه للإحتراف هو الأفضل.

وبسؤاله عن هبوط مستوي رمضان صبحي بعد انتقاله لـ بيراميدز قال طارق السيد: غير صحيح بالمرة.. رمضان يلعب بشكل جيد مع فريق بيراميدز ولكن هنا ضغط قوي علي اللاعب.

وردا علي سؤال: هل تتمني انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك؟ قال: بكل تأكيد رمضان صبحي إضافة قوية علي المستوي الفني هو من أفضل المواهب الواعدة في مصر.

عرض جالاتا سراي لـ رمضان صبحي

وذكر موقع “ fanatik” التركي، أن نادي جالاتا سراي أصبح قريبا من التوصل إلى اتفاق مع رمضان صبحي، بشأن ضمه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف الموقع التركي، أن الخلاف الوحيد خلال المفاوضات بين رمضان صبحي وإدارة جالاتا سراي، هو رغبة نجم بيراميدز في الحصول 2.2 مليون يورو سنويا، في حين عرض النادي التركي 1.5 مليون يورو سنويًا، ومكافآت على أساس الأداء.