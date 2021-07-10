عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد: انتقال رمضان صبحي لجالاتا سراي خطوة للإحتراف في أوروبا

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن خروج رمضان صبحي للإحتراف في جالاتا سراي التركي خطوة جيدة في مشواره للعودة للإحتراف في أوروبا.

 

جاء ذلك بعد تقرير تركي أكد أن نادي جالاتا سراي التركي اقترب من التعاقد مع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال طارق السيد في تصريحات خاصة لصدي البلد: رمضان صبحي مازال صغيرا ويمتلك قدرات كبيرة للغاية وخروجه للإحتراف هو الأفضل.

 

وبسؤاله عن هبوط مستوي رمضان صبحي بعد انتقاله لـ بيراميدز قال طارق السيد: غير صحيح بالمرة.. رمضان يلعب بشكل جيد مع فريق بيراميدز ولكن هنا ضغط قوي علي اللاعب.

 

وردا علي سؤال: هل تتمني انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك؟ قال: بكل تأكيد رمضان صبحي إضافة قوية علي المستوي الفني هو من أفضل المواهب الواعدة في مصر.

 

عرض جالاتا سراي لـ رمضان صبحي 

 

وذكر موقع “ fanatik” التركي، أن نادي جالاتا سراي أصبح قريبا من التوصل إلى اتفاق مع رمضان صبحي، بشأن ضمه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

 

وأضاف الموقع التركي، أن الخلاف الوحيد خلال المفاوضات بين رمضان صبحي وإدارة جالاتا سراي، هو رغبة نجم بيراميدز في الحصول 2.2 مليون يورو سنويا، في حين عرض النادي التركي 1.5 مليون يورو سنويًا، ومكافآت على أساس الأداء.

طارق السيد الزمالك جالاتا سراي رمضان صبحي بيراميدز

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية العامة.. خبير تربوي: مفيش نتائج عالية والامتحانات تعتمد على الفهم

مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل العودة للتدريبات

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

جناح الأزهر في معرض الكتاب يرسم البسمة على وجوه الأطفال... شاهد

أمر ملكي.. اعتماد سقف لأسعار البنزين في السعودية

تعرف ماذا فعل النبي فى العشر الأوائل من ذى الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

خبير جيولوجي: سد النهضة صنف دوليا ضمن المشاريع الأكثر خطورة.. واحتمالات انهياره واردة

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

قرار جديد من الأطباء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

تعليق ساخر من خالد الغندور على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

فيديو

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ