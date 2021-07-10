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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد صدمة مدرب الزمالك.. هل يخطط الأهلي لخطف نجمهم الأوحد على طريقة "كهربا"

والتر هودج
والتر هودج

في مفاجأة من العيار الثقيل، أتمّ النادي الأهلي التعاقد مع المدرب الأسباني اوجستي بوش المدير الفني للزمالك السابق لتدريب فريق السلة بالنادي خلفا للبرتغالي ماريو بالما.

 

وزادت أسهم المدرب الأسباني المخضرم عقب فوزه مع الزمالك ببطولة دوري أبطال اوروبا، وتتويجه بلقب الدوري المحلي في مباراة مثيرة عقب الفوز على الاتحاد السكندري.

 

كان كابوسًا ! 

 

وبالرغم من فوز أوجستي مع الزمالك ببطولتين في السلة، غير أن الاسباني ودع النادي بطريقة مفاجئة وبأسلوب غريب واصفًا العامين الذي قضاهم مع النادي بـ الكابوس.

 

ونشر أوجستى بوش، رسالة خاصة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر” قائلا: “فى هذا اليوم قررت عدم تجديد عقدى مع الزمالك، لقد كان كابوسًا لموسم أنتهى بأفضل طريقة ممكنة”.

 

وأضاف: "سأحتفظ بأعظم الذكريات، وأوجه الشكر إلى حسين لبيب ولجنته التى بذلت كل جهد خلال الأسابيع الأخيرة بالنادى".

 

وتابع: "أود أن أوجه الشكر والامتنان  للعمل مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين والمدربين، لالتزامهم وتركيزهم على الأهداف المشتركة وإنجاحها..  إلى جمهور الزمالك شكرا لدعمكم وحبكم".

 

أين يذهب والتر هودج ؟

 

يعتبرالبورتوريكي والتر هودج لاعب الزمالك السابق، أفضل لاعب سلة في الدوري المصري الموسم الماضي على الإطلاق.

 

لاعب بورتريكا رحل عن الزمالك للدوري المحلي في بلاده بعدما تُوج مع الزمالك ببطولتي أفريقيا والدوري المصري، وكان الأكثر تأثيرا مع الفريق على مدار الموسم.

 

ويمتلك والتر هودج مهارة عالية في الاحتفاظ بالكرة والتغلغل نحو الهدف من خلال دفاعات الخصوم، فضلًا عن التصويبة الثلاثية التي قلما يخطئها.

 

وأتم والتر هودج لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك، تعاقده مع أحد الأندية في دوري البورتريكي لاستكمال الدوري المحلي هناك.

 

وينتهي الدوري البورتريكي في شهر نوفمبر المقبل، حيث أن الدوري يمتد لمدة 4 أشهر.

 

ويعيق التعاقد تواجد اللاعب مع الزمالك في بداية الموسم المقبل، في حالة رغبة الزمالك في استمراره مع النادي، حيث أن اللاعب سيعود أوائل شهر ديسمبر.

 

هل يخطف الأهلي والتر هودج ؟

 

اللاعب البورتوريكي أصبح هدفًا لكبار الأندية المصرية في كرة السلة، وبالتأكيد تمتد إليه عروض التعاقد من جانب المنافسين وعلى رأسهم النادي الاهلي.

 

وثارت بعض التنبؤات باستهداف النادي الأهلي لـ اللاعب خلال الفترة القادمة من أجل دعم منظومة السلة في النادي الموسم القادم.

 

قصة استهداف الأهلي لـ اللاعب غير مؤكدة، لكنها محض تنبؤات وتساؤلات على السوشيال ميديا، في الوقت الذي توقع فيه الكثيرون أن تكون خطوة الدوري البورتريكي لـ اللاعب هي نفسها خطوة كهربا من الزمالك غلى الدوري البرتغالي قبل العودة للأهلي.

الأهلى الزمالك والتر هودج أوجستي بوش كرة السلة

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