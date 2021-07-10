مطور بيانات:عدد الشركات المسجلة بالفاتورة الإلكترونية دليل على التفاعل مع المنظومة

قال المهندس اندريه كمال إسحاق مطور قواعد بيانات بـ منظومة الفاتورة الإلكترونية،أن عدد الشركات التى اشتركت فى المنظومة، له دلالة على وجود تفاعل كبير مع الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف أندريه كمال خلال مداخلة مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دي ام سى”، أن جزءا من الشركات يدخل بإلتزام وزارى، وجزء آخر دخل تطوعا بعد معرفة عوائد منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بـ مصلحة الضرائب، إن مشروع الفاتورة الإلكترونية مشروع عملاق وسوف نلمس نتائجه على أرض الواقع قريبا.

مصلحة الضرائب تكشف أهمية الفاتورة الإلكترونية

وأضاف محمد كشك "شهدنا زيادة في عدد المسجلين في منظومة الفاتورة الإلكترونية ".

وتابع محمد كشك:" الفاتورة الالكترونية مستند الكتروني يتم تسجيل فيه بيانات الفاتورة الورقية بين البائع والمشتري وتصل للمصلحة بشكل الكتروني وفوري".

واكمل محمد كشك:" وزير المالية ومصلحة الضرائب رأيا تنفيذ قرار الفاتورة الإلكترونية بشكل مرحلي وتدريجي كي لا يكون هناك إرباك في المجتمع الضريبي واختبار مدى فعالية منظومة الفاتورة الإلكترونية".

ولفت محمد كشك:" من الضروري سرعة الانضمام لمنظمة الفاتورة الإلكترونية لان كل التعاملات في المستقبل ستتم بشكل الكتروني، والدولة توفر كافة التيسيرات ووسائل الانضمام للمنظومة"، مضيفا:"هناك قنوات توعية كثيرة بأهمية الفاتورة الإلكترونية ويتم تنظيم ندوات تثقيفية دورية وهناك ورش يتم تنظيمها للممولين بأهمية الفاتورة الإلكترونية ".

وتابع محمد كشك:" في كل مرحلة من تنفيذ المشروع الفاتورة الإلكترونية سوف نشهد زيادة في تحصيل الضرائب بشكل منضبط ".

أهمية الفاتورة الإلكترونية

نظم قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية برئاسة هالة الحسيني؛ ندوة تثقيفية حول منظومة الفاتورة الالكترونية بحضور عددا من الخبراء والمهتمين بالشأن الضريبي من بينهم يحيي أحمد السيد المحاضر الضريبي بالمركز ومصطفي فكري.



تناولت الندوة استراتيجية وزارة المالية حول رقمنة إجراءات ومعاملات مصلحة الضرائب المصرية بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 ورفع كفاءة الادارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال تطبيق الإقرار والسداد الدفع الالكترونى والفاتورة الالكترونية بهدف تغيير الثقافة ونشر الوعى الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية.

وقال يحيي أحمد السيد، المحاضر الضريبي بالمركز؛ إن وزارة المالية تقوم بجهود للاسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بغرض رفع كفاءة منظومة الضرائب في مصر، مشيرا إلي أهمية منظومة الفواتير الالكترونية فى الحد بشكل كبير من التهرب الضريبى ورفع كفاءة الفحص الضريبى وتخفيف العبء على الممولين من ميكنة الإجراءات للتعامل مع المصلحة.