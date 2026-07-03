الداخلية: ضبط المتهم بخطف هاتف سيدة في كفر الدوار وإعادة المسروقات

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص؛ لقيامه بسرقة هاتفها المحمول أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة البحيرة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ الأول من يوليو الجاري، وفي أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم؛ قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب الخطف، ثم لاذ بالفرار.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بذات الدائرة)، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.