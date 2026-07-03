الداخلية تكشف حقيقة إجبار شخص خطيبته السابقة على توقيع إيصالات أمانة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة القائمة على النشر بالأجهزة الأمنية لقيام خطيبها السابق بإكراهها على توقيع إيصالى أمانة والاستيلاء منها على مبلغ مالى وهاتف محمول وتهديدها وأسرتها بالإيذاء بكفر الشيخ.



بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ) وبسؤالها قررت بسابقة خطبتها من (أحد الأشخاص – مقيم بذات الدائرة) منذ 3 أشهر ، وأثناء فترة خطوبتها قام المشكو فى حقه باقتراض مبالغ مالية من الشركة محل عملها آنذاك ، وقامت بالتوقيع على عدد ( إيصالى أمانة ) بإرادتها كضامن له لصالح الشركة، ولدى تعثره عن سداد الأقساط قامت ببيع (مشغولات ذهبية – هاتفها المحمول) لمساعدته فى سداد المبالغ المالية ونفت ما جاء بشكواها.. أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أيد ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.