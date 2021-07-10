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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام فعاليات معسكر توليد الأفكار بجامعة أسوان

جانب من إجتماع جامعة
جانب من إجتماع جامعة أسوان

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان  ختام فعاليات معسكر توليد الأفكار Ideation Bootcamp لطلاب جامعة أسوان والذي اقيم اونلاين على برنامج زووم.

وقام بالتدريب المدربيين الدوليين الدكتورة وفاء عبدالرشيد والمهندس تامر أحمد، من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.وشارك في التدريب ما يزيد عن 70 طالبا وطالبة، اجتاز التدريب منهم 55، الذين حضروا جميع أيام المعسكر، وشاركو في جميع الأنشطة، والمسابقة التي أقيمت خلاله.



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ومن جهته، أشار الدكتور أبوالحسن الشاذلي أحمد يونس، مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة إلى أن أنشطة المعسكر تضمنت الاتي: مقدمة عن الابتكار وريادة الأعمال وتحديد مهام أعضاء الفريق وتقسيم الفرق والعمل على تحديد المشكلة محل الدراسة وتحديد شريحة العملاء (المستخدمين)، مع إيجاد الحلول من خلال استخدام الطرق المختلفة لتوليد الأفكار (العصف الذهني، سكامبر،..) وذلك من خلال تطبيق الحل المطروح كنموذج عمل Business Model Canvas، وتقديم كل فريق لعرض تقديمي Presentation تشمل نموذج العمل المقترح وتاتي الخطوات التالية والدعم من خلال برامج الأكاديمية.


وفى نفس السياق قال الدكتور محمد جابر عباس، منسق ريادة الأعمال بالجامعة إن هذا المعسكر هو واحد من سلسلة من المعسكرات التدريبية التي تتكون من أربعة معسكرات تستهدف الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا والعاملين بالجامعة.


وأضاف محمد جابر أنه سيتم استكمال باقي المعسكرات خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام لافتًا إلى أن الاشتراك في هذه المعسكرات مجانيًا وتتحمل ميزانية نادي ريادة الأعمال بالجامعة جميع تكاليف التدريب ويمنح المشاركين شهادة حضور وجوائز ومزايا اخرى من خلال المسابقات التي ستعلن نتائجها خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء لجنة التقييم من أعمالها واعتماد رئيس الجامعة للنتيجة.


يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والابتكار بين طلاب الجامعات المصرية، وبناء على التعاقد بين جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور ايمن عثمان جامعة اسوان

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