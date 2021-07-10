سامح شكرى يفسر تصريحات مندوب روسيا بمجلس الأمن" نرفض الخطاب التهديدى بشأن سد النهضة"

كشف سامح شكرى وزير الخارجية، سبب تأكيد المندوب الروسي خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة على أن بلاده ترفض اى تهديدات بشأن القضية.

وقال شكري خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون أى"، أن المسؤولين الإثيوبيين دائما ما يطلقون التهديدات مثل الملء الأحادى لـ سد النهضة،وحماية السد، وتشغيله منفردة.

وأوضح سامح شكرى، أن المندوب الروسى خلال كلمة باجتماع مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة كان يوجه حديثه إلى الجانب الأثيوبى.

وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من التصرفات الأحادية في الملء الثانى لسد النهضة.

وأكد سامح شكري، أن حديث وزير الرى الإثيوبى بمجلس الأمن هو تكرار إدعاء المظلومية.

مندوب موسكو في مجلس الأمن: مصر والسودان دول صديقة ونتمنى حل أزمة السد بشكل قانوني.



قال مندوب روسيا، لدى مجلس الأمن إن موسكو تقدر المشاغل المشروعة لمصر والسودان بشأن سد النهضة، وأعرب عن قلقه من الخطاب التهديدي بشأن أزمة سد النهضة.

وأضاف أن بلاده تثمن دور الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة.

وتابع مندوب روسيا خلال كلمته أمام مجلس الأمن،:" نقدر المشاركة الفعلية للاتحاد الافريقي بشأن حل هذه الأزمة المائية ولكنها لم تستغل بالشكل الكامل".

وأردف مندوب روسيا:" التوصل لتفاهمات حول مل السد وتشغليه سيساعد في التوصل لإتفاق ملزم، مردفا:" نتمني التوصل لصيغة قانونية تساهم في حل الأزمة بشكل أسرع".

وأوضح:" نتمني من الإتحاد الافريقي بذل جهود أكبر لحل الأزمة، مردفا:" مصر والسودان دول صديقة ونتمنى حل الأزمة بشكل قانوني يلزم كل الأطراف".