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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إشادات بالري الحديث.. أحمد موسى يحاور الفلاحين أمام وزير الموارد المائية

أحمد موسى يحاور الفلاحين
أحمد موسى يحاور الفلاحين

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أدار حوارا مع مجموعة من الفلاحين؛ للحديث عن إجراءات الدولة لترشيد استخدام واستهلاك المياه، وذلك خلال الجلسة الحوارية المفتوحة بالقناطر الخيرية، اليوم، بحضور وزير الري، والإعلاميين.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  الفلاحين  تحدثوا عن تجربتهم في إدارة المياه في ظل التحديات المائية التي تمر بمصر، وأجمعوا أن استخدام الري بالتنقيط وترشيد استخدام المياه؛ أدى إلى زيادة الإنتاج، وتخفيض كمية تسميد النباتات؛ مما أسفر عن ترشيد الإنفاق.

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   أساليب الري الحديث تقلل من كميات المياه المستخدمة وتقلل من كميات السماد المستخدمة للزراعة"، مضيفا:"  أساليب الري الحديثة ساهمت في زيادة معدل الإنتاجية في المحاصيل الزراعية ".

 

وعرض الإعلامي أحمد موسى جزءا من الحوار الذي أداره مع الفلاحين اليوم، وقال أحد الفلاحين:"  نشكر وزير الري لأنه حقق طفرة كبيرة للفلاح المصري خاصة بعد تطبيق منظومة وأساليب الري الحديث والري بالتنقيط ".

 

وقال فلاح آخر: “زادت مساحة الرقعة الزراعية، ونشهد زيادة في إنتاجية المحاصيل الزراعية؛ نتيجة استخدام منظومة الري الحديث، والفدان الواحد يوفر 30% من استخدام المياه؛ نتيجة استخدام منظومة الري الحديث، كما أن الري الحديث يوفر في العمالة والأسمدة، ويضيف جودة إضافية للأراضي الزراعية”.

 

وأشاد فلاح ثالث بمشروع تبطين الترع، قائلا: "مشروع تبطين الترع مشروع قومي، والمياه بمثابة حياة للفلاحين؛ لأنه يتم استخدامها في ري الأراضي الزراعية، وأساليب الري الحديث أدت إلى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وارتفاع جودة المحاصيل".

 

مصر جاهزة لأي سيناريو

أكد د. محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيرا إلى أن وزارة الموارد المائية والري تؤمن الاحتياجات المائية لكل الاستخدامات، وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

 

وأضاف أن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفًا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وأن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إلى مصر، موضحًا أن مصر تؤمن بالتنمية لمصر ولجميع دول حوض النيل.

 

وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، بل يتم دراسة جميع القرارات التي تخص الأمر بتأني؛ حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو.

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