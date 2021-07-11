حبس خفيرين لقتلهما أخر للخلاف على حراسة قطعة أرض بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس خفيرين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل خفير اخر، لخلافهم على خفرة قطعة أرض بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه واعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة والاداة المستخدمة فى ذلك.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة مقتل خفير بمدينة نصر، حيث تبين ان ٢ أخرين وراء قتله للخلاف على خفره أرض تم ضبط مرتكب الجريمة ، وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بعرضهم والسلاح علي النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد ورود بلاغ يفيد بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم ، ووجود متوفى.

على تم توجيه رجال الأمن باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وتبين وجود شخص "له معلومات جنائية" متوفى إثر إصابته بطلق نارى .

وبسؤال نجله ، إتهم شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي قادها اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة أمكن التوصل إلى سابقة حدوث مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه حول خفره على قطعة أرض محل البلاغ ، وقام على أثرها المتهمان بالحضور لمحل البلاغ مستقلان السيارة ملك أحدهما ، وحال تواجد المجنى عليه وبصحبته نجله قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج .

وإعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط بندقية آلية عدد من الطلقات لذات العيار سيارة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.