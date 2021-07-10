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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلص عليه برقبة زجاجة.. تجديد إيداع طفل بدار رعاية لقتله أخر بالأسمرات

حبس
حبس

أمرت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، اليوم السبت، بتجديد إيداع طفل بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة أسبوع لاتهامه بقتل آخر في الأسمرات.

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بورود جثة طفل إثر إصابته بطعنة نافذة في البطن.

 

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة بحي النرجس في الأسمرات.


ودلت التحريات على نشوب مشاجرة بين المجني عليه 8 سنوات، وآخر، فكسر الأخير زجاجة ثم سدد إليه طعمة نافذة بالبطن أودت بحياته.

 

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه

نيابة الطفل إيداع الرعاية الاجتماعية قتل الأسمرات المقطم جثة طفل

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