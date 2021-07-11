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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لو دقيقة تأخير في الامتحانات يتم تعويضها

وزير التعليم: لو طالب حل 45 سؤالا صحيحا من 60 سيحصل على 100%

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، الطلاب الذين لم يقوموا بالغش في امتحانات الثانوية العامة اليوم، مضيفا أن من قاموا بالغش اليوم طالبين فقط من 350 ألف في الثانوية العامة وتم معاقبتهما.

وقال طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»: «كل الطلاب اللي غشوا لم يستفيدوا بأي شئ والناس دي كلها ضاعت لأنهم هيسقطوا وعارفينهم بالاسماء.. الطالب المجتهد ميشغلش باله خالص، لا تلتفتوا لأي أخبار لأنه لن تؤثر عليهم لأن الفائز هوز المجتهد».

وأضاف وزير التعليم، أن أي تسريب للامتحانات لن يفيد كثيرا لاختلاف ترتيب الأسئلة وتغيير نظام الامتحان، مشيرا إلى أن من قام بالغش سيرسب لأن تصميم الامتحان غير متماثل مع غيره، مؤكدا أن إصلاح التعليم أصعب مما نتوقع.

وتابع « وزير التعليم »: «أفضل طالب في مصر لو حل 45 سؤال صحيح من الـ 60 هتحسب له 100%، وسيحصل على التقييم الأعلى له.. النوعية الحالية من الامتحان لا يتم قياسها بذات أساليب النظام السابق».

وأشار « وزير التعليم » إلى أن الوضع الحالي فيه طرفين الدولة التي تحافظ على بناء الإنسان ونظام قائم على وصول لدرجات في الجامعة بكل الوسائل الممكنة، موضحا أن هناك أصحاب مصالح كثيرون قلقون من تطوير أسلوب التعليم .

وتابع « وزير التعليم »: أولادنا ضحية التفكير القديم والتشكيك في كل شئ جعل الناس لا تهتم بلب القضية، مؤكدا أنه حريص على الرد لكل الطلاب طوال الـ 24 ساعة، وأي وقت تأخير ولو دقيقة في الامتحانات يتم تعويضه.

 

وزير التعليم يكشف مفاجأة عن امتحان الثانوية اليوم

 

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم،  تعليقا على انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم، إن ما تم  تداوله  لمجموعة من الأسئلة  على السوشيال ميديا على أنها كانت متواجدة في امتحان اللغة العربية اليوم غير صحيح  وتلك الأسئلة مفبركة، مضيفا:"  هناك من قام بتأليف أسئلة وتم ترويجها على أنها صعبة ولكنها لم تأتي في امتحان اليوم".


وأضاف  طارق شوقي :"هناك من في صالحه إثارة البلبلة وهناك من نشر امتحان قديم على أنه امتحان اليوم  ليظهر وجود تسريب في امتحانات الثانوية ".

 

وتابع طارق شوقي :" على أولياء الأمور أن يكونوا مطمئنين من سير امتحان الثانوية العامة  والتأكيد على أن المقارنة بين الطلاب ستكون نسبية وليس بالنتائج المطلقة التي كانت تحدث مسبقا ".

 

وتابع طارق شوقي :" الغش مشكلة اجتماعية و نحاربه بكل السبل، والغش الإلكتروني ظاهرة متواجدة وانخفضت بشكل كبير وقانون الغش قوي جدا، والغش لن تؤثر على فرص المجتهدين".

طارق شوقي وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الغش نظام الامتحان وزير التعليم

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