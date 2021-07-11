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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر: أتمنى أوجستي مايروحش الأهلي

صدى البلد

أعرب الإعلامى سيف زاهر عن تمنيه عدم ذهاب  أوجستي مدرب سلة الزمالك السابق للنادى الأهلى ، وذلك من خلال  تغريدة نشرها عبرحسابه الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة «تويتر». 

وكتب سيف زاهر سيف زاهر: أتمنى أوجستي ميروحش الأهلي.

يذكر أن محمد يوسف وكيل أوجستي بوش مدرب سلة الزمالك السابق قال إن المدير الفني السابق للأبيض، اعتذر عن عدم الاستمرار في ميت عقبة.

وأضاف محمد يوسف في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، أنه ليس الوكيل الأساسي لمدرب الزمالك السابق أوجستي بوش.

وتابع محمد يوسف :"لاأستطيع أن أجبر المدرب على التوقيع لأي ناد".

وأكد محمد يوسف أن لديه معلومات مؤكدة بعدم توقيع أوجستي بوش للنادي الأهلي حتى الآن متابعا:" من المتوقع أن تحدث مفاوضات ولكن لم يتم التوقيع مع المارد الأحمر حتى الآن ".

وفي سياق متصل، سبق أن كشف مصدر خاص داخل الأهلي أن  مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب حصل على توقيع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق لفريق كرة السلة رجال بالزمالك لتدريب الأهلي في الموسم المقبل.

وكشف مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" أن المدرب الإسباني وقع على عقد تدريب الأهلي لمدة موسمين بعد مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية ورفع العرض المقدم لتدريب الفريق.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن التعاقد الرسمي مع أوجستي بوش خلال ساعات ليقود الفريق في الموسم المقبل.

 


 

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