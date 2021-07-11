طريقة عمل فطيرة المشروم والسوسيس للشيف شربيني

تعد فطيرة المشروم والسوسيس من أكثر الأكلات التى يحبها الشباب وتتمتع بمذاق شهي وفوائد صحية عديدة.. فكيف تصنيعها في المنزل؟

نقدم لكم طريقة عمل فطيرة المشروم والسوسيس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير فطيرة المشروم والسوسيس



عجينة باف باستيري

لبن

كريمة

بيض

مشروم

طماطم

سوسيس

ملح

فلفل أسود

أعشاب

زبدة



طريقة عمل فطيرة المشروم والسوسيس



* في طاسة على النار ضعي بصل وثوم مفرومين مع زبدة ثم اضيفي مكعب مرقة

* قطعي السوسيس والمشروم واضيفيها للطاسة مع الأعشاب ثم اضيفي الطماطم الشيري

* اخلطي البيض واللبن والكريمة مع ملح وفلفل وافردي العجينة على سطح مستوي مرشوش بالدقيق

* ضعيها في قالب خبز مدهون بالزبدة وضعي بداخلها الخليط ثم صبي خليط اللبن والبيض وادخليها فرن ساخن حتى تنضج وقدمي فطيرة المشروم .