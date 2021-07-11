صباحكم أرجنتيني.. يارا لمتابعيها: تحققت عدالة كرة القدم

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة لها و هي تشجع الأرجنتين و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت يارا في الصورة وهي ترتدي تيشرت الأرجنتين مما أثار إعجاب متابعيها.

و علقت يارا قائلة:"صباحكم أرجنتيني بإمتيااااااااز😭⚽️💙😍أخيراً تحقّقت عدالة كرة القدم وحقق ⁧‫ #ميسي ‬⁩ بطولة مع منتخب بلاده #الأرجنتين 🇦🇷😍💙

الحمد الله كنّا مرعوبين نسهر ع الفاضي 🥺💙😂 شوفوا هالصورة الفخامة الله على الذكريات😭💙🥺⚽️ "

فرض آنخيل دي ماريا، نجم منتخب الأرجنتين نفسه نجما فوق العادة في مواجهة البرازيل، فجر اليوم الأحد، في نهائي كوبا أمريكا.

وسجل دي ماريا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22، ليمنح منتخب بلاده لقبا غاليا وغائبا منذ سنوات طويلة.

ونال "دي ماريا" جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية على منصة التتويج.

بينما فاز زميله إيمليانو مارتينيز بجائزة "القفاز الذهبي" كأفضل حارس مرمى في البطولة.

رفع الأسطورة ليونيل ميسي كأس كوبا أمريكا للمرة الأولى في مسيرته، بعد تتويج الأرجنتين بلقب النسخة الـ47، فجر اليوم الأحد، على حساب البرازيل.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل، بقيادة ليونيل ميسي، بعد الفوز بهدف نظيف في المواجهة النارية التي جمعت بينهما على استاد ماراكانا، في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

ونجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي في تحقيق البطولة الغائبة منذ نسخة (1993)، وحرمان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار من الاحتفاظ باللقب الذي حققه في النسخة الماضية عام (2019).

وسجل دي ماريا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من أول فرصة سنحت لراقصي التانجو، ليضع دي ماريا الكرة في الشباك بمهارة رائعة.