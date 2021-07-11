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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات الأجنبية فى الأسواق اليوم الأحد 11-7-2021

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية

عرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد "، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية فى الأسواق  اليوم الأحد 11-7- 2021
 

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.64 جنيه للبيع و18.40 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.70 جنيه للبيع و21.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.21 جنيه للبيع 49.18  جنيه للشراء.

 

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

 

 

العملات الاجنبية سعر الدولار سعر الدولار اليوم اسعار العملات الاجنبية

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