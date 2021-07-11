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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. أسماء جلال تخطف قلوب متابعيها

أسماء جلال
أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال  متابعيها  بصورة جديدة لها  وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وحازت الصورة على اعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى : 

شكلك يجنن - قمر اووى - عسولة بجد 

 

وتحدثت أسماء جلال عن دورها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وقالت: الدور كان صعبا وذلك بسبب ارتباطه بمرض ADHD ولكن تفاجأت برد فعل الجمهور على الدور وخاصة إنه دور أم".

 

وعن فريق العمل، قالت أسماء جلال : "ريم عبدالقادر التي قدمت دور الطفلة تيتو هي مجتهدة بشكل كبير، وكانت متفهمة للدور بشكل جيد، أما محمد ممدوح هو فنان كنت أتمني العمل معه، بينما على الطيب تعاملت معه في عمل سابق وهو من أشطر النجوم".

 

و قالت أسماء جلال إنها تفضل أغاني ويجز، وأغاني المهرجانات، كما تميل للمدفعجية، بجانب حبها الشديد لمهرجان الجونة السينمائي، فيما أوضحت أنها تحب وتميل بشكل كبير لدورها في مملكة إبليس.

 

وقالت أسماء جلال إن أقرب الأدوار لها دورها في مسلسل مملكة إبليس، بجانب دورها في أنصاف مجانين لأنه دور معقد و تعاونت فيه مع مريم نعوم".

وأكدت إنها تحب الأعمال الدرامية أكثر من الكوميديا، كما إنها تميل للأعمال الرومانسية عن الأكشن.

 

وعن المشاهد الرومانسية في  الأعمال الفنية، قالت أسماء جلال: "إن الفنان يقدم الكثير من الأمور، ولكن أعتراضي على مشاهد العري بلاهدف".

 

وعن عملها "حكايات بنات 2"، قالت: "كنت خايفة من المسلسل بسبب ارتباط الجمهور بالبطلات السابقات، ولكنها تجربة رائعة في مشوارها".

اسماء جلال انستجرام الفن سينما مهرجان إطلالة ساحرة صورة جديدة

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