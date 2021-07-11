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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ يوسف الشريف برفقة زوجته

صدى البلد

شارك النجم يوسف الشريف،جمهوره بأحدث ظهور له مع زوجته الكاتبة إنجي علاء ، ونشر صورة جديدة لهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر يوسف الشريف مع زوجته علي شاطئ البحر من عطلتهما الصيفية.

وشارك يوسف الشريف في بطولة مسلسل “كوفيد 25”، مع أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى  حول طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات خطيرة في العالم.

 

الفنان يوسف الشريف زوجة يوسف الشريف يوسف الشريف السيناريست إنجي علاء انجي علاء

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