مصطفى بكري يحذر من التأثير الفكري لكتب الإخوان



أعرب الإعلامي مصطفى بكري عن قلقه من استمرار تداول بعض المؤلفات والأفكار المنسوبة إلى جماعة الإخوان داخل المكتبات والأسواق، مشيرا إلى أن نشاط الجماعة لم يقتصر على المجال السياسي ، بل امتد إلى محاولات للتأثير على البنية الفكرية والثقافية في مصر.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن جماعة الإخوان منذ تسعينيات القرن الماضي، تعمل على نشر أفكار عبر وسائل ثقافية وإعلامية مختلفة، وربط ذلك بعدد من الكتب والكتّاب الذين ارتبطت أعمالهم بالسياق الفكري الحركي للجماعة.

وتطرق إلى بعض الأسماء والمؤلفات التي يرى أنها أثارت جدلًا في هذا الإطار، مؤكدًا أن هناك محاولات للتأثير في الوعي العام من خلال الإنتاج الفكري المتداول في بعض المنصات ودور النشر.

كما أشار إلى الكاتب أدهم الشرقاوي، فهناك بعض كتاباته المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هناك نقاشًا واسعًا حول طبيعة الخطاب الذي يقدمه وتأثيره في الجمهور.