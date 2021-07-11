غياب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية ببني سويف

غياب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة للشعبة الادبية ببني سويف

بدأت فى العاشرة من صباح اليوم امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية داخل 62 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية السبعة بمحافظة بنى سويف، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحسب مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف ، أدى اليوم 5283 طالب وطالبة امتحان اللغة العربية للثانويه العامه الشعبة الأدبية من اصل 5309 طالب وطالبة لهم حق دخول الامتحان فى الشعبة الأدبية فيما تغيب 26 طالبا وطالبة .



من جهتها أوضحت "سهام يوسف" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتشرف على أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة وأعمال التعقيم والتطهير ونظافة الحمامات وتوفير المطهرات والاتفاق على آلية تنظيم دخول وخروج الطلاب .

وتم تجهيز استراحات المراقبين ورؤساء اللجان، وذلك بجانب تأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتنسيق مع الكهرباء لتأمين عدم انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير المواد البترولية اللازمة للسيارات من بنزين وسولار بالتعاون مع التموين، فضلًا عن التنسيق مع الصحة والإسعاف للتواجد للتعامل مع أية مواقف طارئة طوال فترة الامتحانات التى بدأت امي لطلاب العلمى باللغة العربية وتختتم 2أغسطس القادم، فيما بدات امتحانات الشعبة الأدبية اليوم" الأحد 11 يوليو "بمادة اللغة العربية وتختتم يوم 29 من نفس الشهر.