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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكـيل شباب الدقهلية يتفقد مركز شباب شها

جانب من زيارة وكيل
جانب من زيارة وكيل وزارة الشباب

قام علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بزيارة تفقدية لمركز شباب شها التابع لإدارة شباب المنصورة لمتابعة سير العمل بالمركز ومتابعة الأعمال الإنشائية للمبنى الإدارى وتشمل الواجهات والأعمال الصحية والدهانات الأرضيات للمركز والملعب الخماسى المنجل صناعى وتفقد الملعب الرئيسى المنجل طبيعى .

 

وكان فى استقباله أثناء زيارته محمد الرفاعى مدير عام ادارة شباب المنصورة و سامح فوزى رئيس قسم المتابعة بالإدارة أشرف الحديدى بادارة الهيئات الشبابية بالمديرية و مدير مركز شباب شها وأعضاء مجلس الإدارة بالمركز .


وتفقد  وكيل الوزارة أثناء زيارته الملعب الخماسى المنجل واطمئن على ارضية الملعب وسلامته واكد  على سرعة الانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد لبعض الحفر الموجودة بأرضية الملعب المنجل حتى يتسنى للشباب والطلائع استكمال الأنشطة الرياضية على الملعب فى اقرب وقت .


كما أشار  خلال الزيارة الى بعض الملاحظات بخصوص الملعب المنجل الطبيعى وكذلك الى بعض الامور الفنية فى الإنشاءات داخل المبنى الادارى وفى الأسوار الخارجية والبوابات الحديدية وذلك منعا لحدوث أي أضرار للمترددين على المركز وانهاء الاعمال باسرع وقت بجودة عالية .


كما نبه  على  اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالنسبة للعاملين فى الانشاءات داخل المبنى الإداري بالمركز والمترددين على المركز وأثناء تنفيذ الأنشطة بمركز شباب شها .

 

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التى يقوم بها الاستاذ علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على الطبيعة  لمتابعة سير العمل والأعمال الإنشائية والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية .

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وكيل وزارة الشباب شباب الرياضة

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