تحديث ببجي موبايل الأخير.. إضافة سيارة تيسلا Model Y إلى خريطة اللعبة الأكثر شهرة

طرحت شركة Tencent، الإصدار رقم 1.5 من تحديث لعبة القتال الشهيرة ببجي موبايل PUBG Mobile، مما يمنح اللاعبين مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة، من بينها مصنع سيارات شركة تيسلا الكبير Gigafactory.



وبحسب ما ذكره موقع "slashgear"، كانت شركة تينسنت الصينية، عقدت شراكة مع شركة تيسلا لإضافة النسخة الافتراضية لمنشأة Gigafactory، وسيارة Model Y إلى خريطة Erangel ضمن لعبة ببجي موبايل.

وبموجب هذه الشراكة، يظهر مصنع تيسلا في إصدار لعبة ببجي موبايل الأخير، ضمن وضع Mission Ignition الجديد، والذي يتيح للاعبين إنتاج سيارة الشركة الأمريكية طراز Model Y خاص بهم داخل اللعبة.

مصنع تيسلا في إصدار لعبة ببجي موبايل

ووفقا لـ ببجي، يمكن الوصول لمصنع تيسلا في وضع لعبة Mission Ignition تنشيط جميع المفاتيح الموجودة في Gigafactory لبدء عملية تجميع السيارة.

وستكون النتيجة سيارة من طراز Y SUV داخل اللعبة، والتي ستتضمن وضع المرشد الآلي للشركة الذي يمكن للاعبين تشغيله عند القيادة على الطرق السريعة بالخريطة، وستأخذ السيارة ذاتية القيادة اللاعبين إلى الإعدادات المسبقة على طول الطريق.

بالإضافة إلى ذلك، سيلاحظ اللاعبون المتنقلون ظهورا خاصا لشاحنات تيسلا المستقلة Tesla Semi بشكل عشوائي على الخريطة وفقًا لـ Tencent، فإن هذه المركبات التي يتم إنتاجها عشوائيًا ستقود نفسها في مسارات محددة مسبقًا على طول الطريق، وسيكون اللاعبون قادرين على إتلافها من أجل الحصول على صناديق الإمدادات باللعبة.

مميزات تحديث ببجي موبايل الأخير 1.5

وبينما سيعطى وضع Mission Ignition الجديد في اللعبة، ستة مناطق رئيسية في خريطة Erangel على تحول تقني تتميز بمباني ومصاعد و أبواب أوتوماتيكية ومنصات متحركة جديدة.

وستتيح HyperLines، للاعبين داخل اللعبة التنقل بسرعة بين المدن في الجزيرة بأوقات معينة، وكما سيتمكن اللاعبون من استخدام نظام Air Conveyor للسفر عبر الهواء على خريطة Erangel.

وسيحتوي وضع Mission Ignition على سلاح ناري جديد بقياس 5.56 مليمتر، وكما يحتوي الوضع على دراجة نارية مضادة للجاذبية وجهاز تحديد تكتيكي ودرع مكافحة الشغب، ويأتي الوضع مع شاشة عرض ثلاثية الأبعاد جديدة لجزيرة Spawn لعرض مسار الرحلة.