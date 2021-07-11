نقابة الموسيقيين تفرض رسوما على المنصات الإلكترونية والسمعية

وافق مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على اقتراح نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بشأن زيادة موارد النقابة من خلال وضع رسوم مالية ونسب على المنصات الإلكترونية والسمعية.

وجاء قرار النقابة على النحو التالي: "وافق المجلس على طرح النقيب، بشأن تعظيم موارد النقابة وضرورة البحث عن أشكال جديدة، وذلك حتى تستطيع النقابة الالتزام بواجباتها نحو الأعضاء من علاج وإعانات ومعاشات وغيرها، مما يستنزف أموال النقابة".

وكان نقيب الموسيقيين كلف المجلس كاملا، بالنظر في قانون النقابة والبحث فيه عن نقاط تتيح أو تساعد على خلق موارد جديدة للنقابة، كما طرح مجموعة من الجهات لتحصيل مستحقات النقابة منها، مثل المنصات الإلكترونية والتي لا رقيب عليها، وكذلك الإعلانات وفرض رسم دمغة على العقود التي تُبرم.

وأضاف القرار الخاص بنقابة الموسيقيين: «وطرح النقيب ومجلس النقابة مجموعة من مواد القانون لإجراء تعديلات عليها وطرحها على الجهات المعنية وتم الموافقة على تلك التعديلات».

وكشف سعد متولى محامي نقابة الموسيقيين، حقيقة مخاطبة النقابة لـ "يوتيوب" و"فيسبوك" لمنع التعامل مع حمو بيكا بعد قرار النقابة بوقفه.

وقال "متولي" في تصريحات لـ صدى البلد:" الأمر لا يزال قيد التنفيذ وتحت الدراسة، حتى الآن لم يتم إتخاذ أى قرار رسمي".

كما أوضح أن حمو بيكا ممنوع من الغناء لعدم حصوله على أى تصريح لمزاولة المهنة.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانًا، يحمل قرارًا بمنع التعامل مع 5 مطربي مهرجانات، وهم: “حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، أحمد موزة”؛ وذلك لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة، واجتياز الاختبارات.

وأضحت النقابة، في البيان الصادر عنها، أنها تمنع كل من ليس عضوًا بها وغير الحاصلين على تصاريح من مزاولة المهنة.

جاء ذلك بعد أن أحيا حمو بيكا حفلًا غنائيًا ، ضمن حفلات موسم الصيف بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهوره، والذي اعتبرته النقابة تحديًا صريحًا بقراراتها، ما يعني بضرورة الحصول على تصاريح قبل إحياء الحفل.

سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية يشن هجوما على بيكا:

قال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن ممارسة مهنة الموسيقى والغناء يشترط حصول تصريح من النقبة أو عضوية، متابعا: قنونا لا يجوز أن يقدم حمو بيكا وغيره من المطربين الأغاني.

وأضاف “أحمد رمضان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،، نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرار بمنع ممارسة المهنة لغير الحاصلين على تصريح او عضوية، متابعا: النقابة منعت كلا من حمو بيكا و “عنبة” و”مسلم” و”نور التوت” و”أحمد موزة” لـ عدم حصولهم على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.

وأشار إلى أنه في حالة قيام أحد المغنيين الممنوعين بإحياء حفل، ستتوجه لجنة مختصة من النقابة لمكان الحفل لتحرير محضر، وفيما يخص اليوتيوب أكد على أن اللجنة ستقوم بمناقشة الأمر مع الجهات المختصة كونه منصة عالمية ومعروفة.