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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: نسعى للانتهاء من مشروعات ضخمة بالعاصمة في أقل وقت

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء السعي لإنهاء أكبر وأقصى حجم وقدر ممكن من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات صحفية له في ختام زيارته للعاصمة الجديدة منذ قليل، أننا نسعي للانتهاء من حجم ضخم من الأعمال في أقل وقت ممكن في العاصمة الجديدة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك برنامج أسبوعي للأعمال التي يتم تنفيذها، وسيكون له زيارة كل أسبوعين لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة التي من المقرر أن يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في وقت لاحق، إنها توازي «نصف مساحة محافظة القاهرة».

وأضاف، أن المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة هي 40 ألف فدان، فيما أن مساحة محافظة القاهرة هي 90 ألف فدان.

ووصف مدبولي افتتاح العاصمة الجديدة بأنه سيكون «إعلان عن مصر الحديثة».

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الجديدة عبدالفتاح السيسي

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