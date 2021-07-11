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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أجايي على رأس تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

صدى البلد

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة مصر المقاصة التي تقام في السابعة مساء اليوم على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة الـ١٨ في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.


ويجلس على دكة البدلاء كل من:


محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

ويحل الفريق ضيفا على فريق مصر المقاصة في السابعة  من مساء اليوم الأحد على استاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 ضمن منافسات  بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة المقاصة وفي رصيده 48 نقطة جمعها من 22 جولة بعدما حقق الفوز في 14 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون».

وتعادل في 6 مباريات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة  - الزمالك- بيراميدز» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة. 
ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 16 هدفًا.

وتعد مباراة  مصر المقاصة اليوم «البروڤة» الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري الأبطال والمقرر لها السبت المقبل.
فيما يدخل مصر المقاصة مباراة اليوم برصيد 37 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 10 مباريات.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة.  
وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

بيتسو موسيماني الدوري الممتاز محمد الشناوي أيمن أشرف محمد شريف

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