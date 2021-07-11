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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعرف على الملياردير الذي سافر للفضاء وسبق جيف بيزوس

ريتشارد برانسون
ريتشارد برانسون

نشرت الصحف العالمية الشهر الماضي أنباء عن نية الملياردير الشهير مؤسس شركة امازون السفر  في شهر يوليو الجاري و حدد ميعاد 20 يوليو هو الوقت الذي سيسافر فيه، إلا أن ملياردير آخر سبق جيف بيزوس و سافر إلى الفضاء اليوم . 

حسب ما نشرت صحيفة “ اكسبريس” أن الملياردير الشهير ريتشارد برانسون، سافر إلى الفضاء و سبق جيف بيزوس الذي عقد نيته وأعلن الشهر الماضي عن نيته السفر الى الفضاء في 20 يوليو . 

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غادرت الرحلة الفضائية التي انضم إليها الملياردير الشهير ريتشارد برانسون، في تمام الثانية و 40 دقيقة من ظهر اليوم من قاعدة سبيس شيب أمريكا في ولاية نيوميكسيكو الأمريكية . 

الأمر يعود إلى 2004، حينما أنشأت شركة “فيرجين جلاكتيك”،  قادرة أن تحمل 8أشخاص إلىى الفضاء و يشمل الـ8 أشخاص طياران و 6 ركاب على متن الركبة . 

أجريت تجارب على المركبة الفضائية لأكثر من 17 عام، و في النههاية نجحت التجارب و كانت النتيجة سفر المركبة التي كانت تحمل الملياردير ريتشارد برانسون رواد فضاء آخرين 50 ميلا إلى الفضاء، و استغرقت الرحلة ساعة من الزمن . 

 

أمازون الفضاء ملياردير ريتشارد برانسون جيف بيزوس الرحلة الفضائية مركبة فضائية

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