تعرف على الملياردير الذي سافر للفضاء وسبق جيف بيزوس

نشرت الصحف العالمية الشهر الماضي أنباء عن نية الملياردير الشهير مؤسس شركة امازون السفر في شهر يوليو الجاري و حدد ميعاد 20 يوليو هو الوقت الذي سيسافر فيه، إلا أن ملياردير آخر سبق جيف بيزوس و سافر إلى الفضاء اليوم .

حسب ما نشرت صحيفة “ اكسبريس” أن الملياردير الشهير ريتشارد برانسون، سافر إلى الفضاء و سبق جيف بيزوس الذي عقد نيته وأعلن الشهر الماضي عن نيته السفر الى الفضاء في 20 يوليو .

غادرت الرحلة الفضائية التي انضم إليها الملياردير الشهير ريتشارد برانسون، في تمام الثانية و 40 دقيقة من ظهر اليوم من قاعدة سبيس شيب أمريكا في ولاية نيوميكسيكو الأمريكية .

الأمر يعود إلى 2004، حينما أنشأت شركة “فيرجين جلاكتيك”، قادرة أن تحمل 8أشخاص إلىى الفضاء و يشمل الـ8 أشخاص طياران و 6 ركاب على متن الركبة .

أجريت تجارب على المركبة الفضائية لأكثر من 17 عام، و في النههاية نجحت التجارب و كانت النتيجة سفر المركبة التي كانت تحمل الملياردير ريتشارد برانسون رواد فضاء آخرين 50 ميلا إلى الفضاء، و استغرقت الرحلة ساعة من الزمن .