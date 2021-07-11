رحلة تاريخية.. الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون ينطلق إلى حافة الفضاء

انطلق الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون اليوم الأحد إلى حافة الفضاء برحلة تجريبية غير مسبوقة تنفذها شركة "فيرجين جالاكتك".

وانطلقت طائرة مزدوجة الهيكل تحمل اسم والدة برانسون من مطار فضائي في ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية، وهي تحمل المركبة Unity وعلى متنها ستة أشخاص منهم برانسون.

وتعد هذه أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء.

وستحلق الطائرة إلى ارتفاع 50 ألف قدم حيث سيتم إطلاق المركبة لترتفع بقوة الصاروخ عبر الحافة الخارجية للغلاف الجوي للأرض.

وفي قمة رحلتها، أي على ارتفاع حوالي 89 كيلومترا فوق صحراء نيو مكسيكو، سيمر الطاقم بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق قبل العودة إلى الأرض.

وتجاوزت "فيرجين جالاكتك" بذلك شركة "بلو أورجين" المنافسة التي من المقرر أن تنفذ رحلة فضائية خاصة بها في 20 يوليو وعلى متنها رئيس الشركة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وشقيقه مارك.

وكانت "بلو أورجين" قد قللت من أهمية رحلة "فيرجين جالاكتك" مشيرة إلى إنه لا يمكن اعتبارها رحلة فضائية.

واستغرق الوصول إلى يوم إقلاع الرحلة القصيرة أكثر من عقدين من الزمن، حيث أسس برانسون شركة "فيرجن غالاكتيك" في 2004 بهدف إنشاء مركبة فضائية مجنحة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 8 أشخاص، بما في ذلك طياران و6 ركاب، على صواريخ تصل إلى أكثر من 50 ميلاً فوق سطح الأرض، وهو ما تعتبره الحكومة الأمريكية حدود الفضاء الخارجي.

معلومات عن المركبة VSS Unity

وقد أجرت مركبة VSS Unity كما تسمى الطائرة الفضائية، أكثر من 20 رحلة تجريبية، وصلت 3 منها إلى حافة الفضاء وجعلت من 5 موظفين من "فيرجن غالاكتيك" رواد فضاء. ولكن رحلة برانسون اليوم ستجعله أول ملياردير مؤسس لشركة فضاء يسافر على متن مركبة ساعد في تمويلها.

وتعد VSS Unity طائرة فضاء شبه مدارية، ما يعني أنها لن تصل السرعة الكافية للهروب من جاذبية الأرض. بدلاً من ذلك، ستنطلق بسرعة تزيد عن 3 أضعاف سرعة الصوت، عند حوالي 2300 ميل في الساعة، إلى أكثر من 50 ميلاً فوق سطح الأرض.

وانضم إلى برانسون 3 من زملائه على متن الرحلة، هم، بيث موسيس والتي تحمل لقب كبير مدربي رواد الفضاء في "فيرجن جالاكتيك" وستتولى تدريب جميع عملاء الشركة المستقبليين. وقد سافرت إلى الفضاء على متن VSS Unity مرة واحدة من قبل، خلال رحلة تجريبية في عام 2019.

موسيس التي تعمل مهندسة طيران، لم تنضم إلى الرحلة فحسب، وإنما ستضمن بقاء زملائها الركاب آمنين وتضمن أن تقوم "فيرجن جالاكتيك" بجمع جميع البيانات التي تحتاجها، لأن هذه الرحلة ستكون رحلة تجريبية.

وسينضم أيضًا إلى برانسون، كولين بينيت، مهندس العمليات الرئيسي في الشركة، حيث سيساعد في تقييم التجربة الشاملة والتأكد من أن معدات المقصورة في حالة جيدة.

وأخيرًا، سيريشا باندلا نائب رئيس الشؤون الحكومية والبحوث في "فيرجن جالاكتيك"، وهي موجودة على متن الرحلة بهدف العلم.

تقوم الشركة في كثير من الأحيان بإجراء تجارب للاستفادة من بيئة الجاذبية الصغرى، وستتولى باندلا في هذه الرحلة مشروع بحث بجامعة فلوريدا يتضمن التعامل مع "أنابيب التثبيت المحمولة باليد"، وفقًا للشركة.