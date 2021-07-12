مصارعة النفط .. أغرب رياضة قتالية بتركيا | شاهد

اغرب مصارعة

انطلق أقدم مهرجان لمصارعة النفط في كيركبينار في تركيا هذا الأسبوع ، احتفالًا بالذكرى السادسة والستين لتأسيسه ، حيث يستعد الآلاف للتنافس.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" يتنافس حوالي 2160 مصارعًا على الحزام الذهبي المرموق ولقب باشبيهليفان (المصارع الرئيسي) في سارايتشي ، وهو موقع تاريخي في أدرنة ، تركيا، وهو الموقع ، الذي كان في السابق موطنًا لقصر إسكي سراي (القصر القديم) الذي بناه السلطان مراد الثاني وأحد محميات الصيد الخاصة به ، أصبح الآن موقعًا لملعب حديث لاستضافة المسابقة السنوية.

مصارعة النفط

وأوضحت الصحيفة ان الآلاف من المشجعين نزلوا إلى المدينة لمشاهدة المصارعين يتنافسون على لقب Chief Wrestler ، مع المباراة النهائية لتتويج الفائز الذي تم تحديده لهذا اليوم (11 يوليو).

تتضمن المنافسة التي تستغرق ثلاثة أيام مصارعين يرتدون سراويل جلدية مثبتة في مكانها بحبل حول خصورهم، ثم يتم تغطية المنافسين بالزيت ويقاتلون من أجل القضاء على بعضهم البعض.

مصارعة النفط

يتطلب الفوز مصارعًا واحدًا أن يضع ظهر منافسه على الأرض ، و يُعتقد أن المنافسة تعود إلى القرن الرابع عشر ، عندما تم نشر الجنود لغزو تركيا ، حيث تقع أدرنة ، وتدريبهم على معركتهم القادمة مع مصارعة النفط.



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