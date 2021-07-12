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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل طرق لمنع شركات الإعلانات من تتبعك في تطبيق Gmail

أفضل طرق لمنع شركات
أفضل طرق لمنع شركات الإعلانات من تتبعك في تطبيق Gmail

يتلقى مستخدمو تطبيقات رسائل البريد الإلكتروني الكثير من الإيميلات خاصة مستخدمي تطبيق Gmail الذى يعتبر التطبيق الأكثر استخداما، ويلاحظ المستخدمين كم هائل من رسائل البريد الإلكتروني التسويقية لشركات الإعلانات وغيها من المنتجات الأخرى، مما يسبب لهم ازعاجا كبيرا. 


وبحسب مجلة  WIRED الأمريكية فإن كثرة الإيميلات التي تقوم بإرسالها شركات الإعلانات على تطبيق Gmail لرسائل البريد الإلكتروني ليست فقط مزعجة للغاية، وإنما تعمل هذه الإيميلات على تعقب المستخدمين ومعرفة كميات هائلة من المعلومات. 

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وتتنوع المعلومات التي تقوم شركات الإعلانات بمعرفتها عن مستخدمي تطبيق  Gmail ما بين المعلومات الشخصية مثل رقم الهاتف وإيميلات وسائل التواصل الأخرى المرتبطة بالتطبيق، وكذلك بيانات الموقع بالإضافة إلى تتبع سجل المستخدمين على الإنترنت. 


كيف يتم تعقبك ؟ 


عادةً ما تكون وحدات بكسل الصور للتتبع من خلال صورة واحدة غير مرئية بحجم 1 × 1 يتم إدراجها في رأس أو تذييل أو نص الرسالة الإلكترونية، قد لا تراها ، ولكن يتم تحميل وحدات البكسل عند فتح الرسالة وإرجاع المعلومات إلى المرسل ، مما يسمح لهم بتتبعك. 


وهناك عدد من الخطوات يجب أن يقوم بتفعيلها كل مستخدمي تطبيقات رسائل البريد الإلكتروني خاصة مستخدمي تطبيق Gmail ومنها : 


الطريقة الأولى : منع مرسلى الإيميلات من التجسس عليك في Gmail


- انقر فوق رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى للوصول إلى الإعدادات الخاصة بك ، ثم انقر فوق "عرض جميع الإعدادات".

- في علامة التبويب "عام" الأولى ، مرر لأسفل إلى "الصور".

- حدد "السؤال قبل عرض الصور الخارجية".

- مرر إلى أسفل الصفحة وانقر على "حفظ التغييرات".

- لاحظ أن هذا سيؤدي أيضًا إلى إيقاف تشغيل ميزة البريد الإلكتروني الديناميكي في تطبيق  Gmail ، مما يجعل رسائل البريد الإلكتروني أكثر تفاعلية.

 

الطريقة الثانية : كيفية تعطيل المرسل إليه من تنزيل الصور تلقائيًا في تطبيق  Gmail 


- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.

- انقر الزاوية العليا فى أقصى اليمين

- حدد علامة التبويب العام أو General tab

- مرر لأسفل إلى فئة الصور وحدد السؤال قبل عرض الصور الخارجية.

- مرر لأسفل وانقر فوق حفظ التغييرات.
 

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