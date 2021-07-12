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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باقي من الزمن ٣ أيام.. أحمد فهمي يروج لفيلم العارف

أحمد فهمي
أحمد فهمي

حرص الفنان أحمد فهمي، على الترويج لفيلمه الجديد الذي يحمل إسم “العارف” والمنتظر عرضه في السينمات يوم 14 يوليو الجاري.

 

نشر أحمد فهمي، البوستر الخاص بالفيلم من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” وعلق عليه قائلاً: “باقي من الزمن ٣ أيام  .. #راضي فيلم #العارف ١٤-٧ في السينمات”.

 

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

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تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.

على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا:"الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".


 

العارف احمد فهمي الفنان احمد فهمى راضي محمد ممدوح تايسون احمد عز

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