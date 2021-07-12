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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. كيف تنبأ مظهر أبو النجا بوفاته؟

صدى البلد

يحل اليوم الإثنين الموافق 12 يوليو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل مظهر أبو النجا، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني الحافل.

رحل مظهر أبو النجا، عن عالمنا عن عمر يناهز ال75 عامًا بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي، ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك في بطولتها هالو كايرو واحنا بتوع الإسعاف ورجب فوق صفيح ساخن وفقراء لا يدخلون الجنة .

تعد كلمة يا حلاوة من أشهر كلماته وافيهاته بالمسرحيات، وتنبأ بوفاته حيث أوصى شقيقته بمكان دفنه والطريقة التي يفضل أن يدفن بها.


شهد عزاء الفنان الراحل مظهر أبو النجا ، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين حضور عدد من الفنانين والشخصيات الفنية والإعلامية .

وحرص على الحضور لتقديم واجب العزاء كل من محمد هنيدي وحيد حامد ومدحت صالح ورياض الخولي وأشرف ذكى نقيب الفنانين وسناء شافع وفايق عزب ومحمد الصاوي وعهدي صادق وسيف عبد الرحمن ومحمد فؤاد وفتوح أحمد، وناصر سيف وطارق الإبياري وإيهاب فهمي وهند عاكف والمخرج عمرو عابدين و كل من الإعلاميين عمرو الليثى وأحمد شوبير ومحمد الغيطي.

وكان في استقبال المعزين شقيق مظهر أبو النجا، وأبناؤه أحمد وريم مظهر، والفنان عمر أبو النجا .

 

مظهر ابو النجا الراحل مظهر أبو النجا الحامدية الشاذلية مدحت صالح محمد هنيدي

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