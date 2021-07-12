غدا.. بدء تصوير فيلم معالي ماما بأستديوهات المغربي

يستعد فريق عمل فيلم “معالي ماما” لتصويره غداً الثلاثاء بأستديوهات المغربى ، الفيلم من إخراج وإنتاج أحمد نور ويشارك فى الإنتاج أمجد بدر.

“معالي ماما” هو فيلم إجتماعى كوميدى ، يناقش علاقه الأم بأطفالها خاصة عندما تكون لديها مسؤليات فى عملها وسيكون الفيلم مفاجأة للجمهور.

فيلم “معالي ماما” بطولة الفنانة بشرى، محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامي مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب ، والشباب نور إيهاب وسولى ، وياسين إبن المرحومه غنوه شقيقة أنغام ، وضيف الشرف اسماعيل شرف.



يذكر أن شاركت الفنانة بشرى كعضو لجنة تحكيم الأفلام المنافسة بمهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة.

إنطلق مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وذلك في الفترة من1 لـ 7 يوليو 2021)، بحضور نخبة من صنّاع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين.