محمد شريف يتفوق على بن شرقي.. سباق هدافي الدوري المصري



واصل محمد شريف مهاجم النادى الأهلى هوايته فى تسجيل الأهداف مع فريقه فى مباريات الدورى والبطولات المختلفة فضلا عن منافسة وملاحقة احمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا على لقب هداف الدورى هذا الموسم بعد تسجيله هدفين فى مباراة الاهلى ومصر المقاصة أمس فى الأسبوع الثامن عشر لبطولة الدورى .



افتتح مصر المقاصة التهديف فى الدقيقة 34 عن طريق أحمد مودي من ركلة جزاء، وتعادل الاهلي فى الدقيقة 38 عن طريق محمد شريف من خلال رأسية قوية سكنت شباك الفريق الفيومي.

وفي الدقيقة 61 تمكن حسين الشحات من تمرير كرة رائعة على رأس محمد شريف الذي تمركز داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 72 مرر قفشة كرة مميزة لمحمد شريف وصل بها الى منطقة الجزاء ولم يخطأ شريف في إسكانها الشباك

وفي الدقيقة 93 من عمر المباراة لمح أفشة حارس مرمى المقاصة متقدما وسدد كرة عابرة من منتصف الملعب ليسجل الهدف الرابع بطريقة رائعة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- أحمد ياسر ريان 15

2- محمد شريف 14

3- أشرف بن شرقي 12

4- عمر كمال 11

5- أحمد سمير 11

6- مصطفى فتحي 10

7- عمرو جمال 10

ويرصد صدى البلد فى التقرير أرقام "المخيف" محمد شريف فى السطور التالية



1- سجل محمد شريف أول هاتريك له مع الأهلي ولم يسبق للمهاجم مروان محسن منافسه على مركزه فى القلعة الحمراء أن سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة مع الأهلي.

2- محمد شريف سجل "21" هدف في كل البطولات هذا الموسم منها "12" بقدمه اليمنى و"7" بقدمه اليسرى .. وآخيرا "2" بضربات الرأس .. ولم يُسجل أي هدفا من ضربات الجزاء.

3- محمد شريف لأول مرة يُسجل هدفين من ضربة رأسية مع الأهلي في كل البطولات .. هدفه رقم "19" ورقم "٢٠" في كل المسابقات.



رباعية فى المقاصة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق مصرالمقاصة بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة الـ١٨ لبطولة الدوري الممتاز.



قدم الأهلي مباراة قوية وسريعة ونجح في الوصول لمرمى المقاصة بالعديد من الفرص المؤثرة التي كان من الممكن أن تضاعف النتيجة، كما تصدى القائم لرأسية أفشة في نهاية الشوط الأول، وألغى حكم الفار هدفين سجلهما محمد شريف بداعي التسلل.

تقدم أحمد مودي للمقاصة بهدف من ركلة جزاء، وتعادل الأهلي بهدف محمد شريف برأسية ولا أجمل ولا أروع. وأضاف شريف الهدف الثاني في الدقيقة 62، قبل أن يسجل محمد الدسوقي مدافع المقاصة الهدف الثالث بالخطأ في مرماه، واختتم أفشة الرباعية من تسديدة من نصف الملعب خدعت حارس المقاصة المتقدم.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 وتجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 37، كما اطمأن موسيماني المدير الفني على القوة الضاربة للأهلي قبل السفر إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل.

الشوط الأول



بدأت المباراة بشكل قوي من الفريقين نتيجة للدوافع المشتركة وضغط الأهلي بقوة من على الأجناب مع نقل للكرة بشكل سريع في منطقة وسط ملعب المقاصة.

وتألق محمد الشناوي مبكرًا بعد أن تصدى لتصويبة قوية في الدقيقة الرابعة عن طريق باسم مرسي لاعب المقاصة، وبعدها استمرت محاولات لاعبي الأهلي من خلال كثافة التمرير والضغط المستمر على المنافس.

في الدقيقة 12 احتسب محمود عاشور حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي، بعد أن تعرض محمد شريف للإعاقة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ثم يقرر التراجع عن احتسابها بداعي التسلل، بينما تكررت التحامات لاعبي المقاصة القوية فكاد يتعرض علي معلول وأكرم توفيق للإصابة.

في الدقيقة 19 تلقى أفشة تمريرة مميزة في منطقة الجزاء وكاد يسجل لولا تدخل حارس مرمى المقاصة، وبعدها تكررت محاولات لاعبي الأهلي بعد أن تعددت تمريرات الفريق عن طريق العمق، وبعدها بدقائق ألغى حكم المباراة هدفًا للفريق بداعي التسلل، وفي الدقيقة 25 لاحت فرصة خطيرة لمحمد شريف الذي تلقى تمريرة مميزة في منطقة الجزاء، إلا أن دفاع المقاصة تدخل لإبعاد الكرة.

وفي الدقيقة 27 كاد شريف يسجل أول أهداف اللقاء بعد أن صوب رأسية متقنة نجح محمود حمدي حارس مرمى المقاصة في التصدي لها، وبعدها مباشرة لاحت فرصة جديدة لجونيور أجايي الذي صوب بقوة ولكن خارج المرمى.

هجمات مكثفة



وتوالت الهجمات السريعة والمكثفة من جانب لاعبي الأهلي للتسجيل، ومرر الشحات كرة خطيرة لأفشة، إلا أن كرته مرت بسلام على مرمى المنافس، فيما لجأ محمود عاشور إلى تقنية الفيديو قبل أن يحتسب ركلة جزاء للمقاصة بداعي تعرض باسم مرسي للإعاقة داخل منطقة الجزاء، سجل منها أحمد مودي الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 34.

ورد الأهلي بهجمات سريعة وصوب معلول كرة قوية مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 39 سجل شريف هدف التعادل برأسية متقنة، بعد أن حول عرضية معلول داخل المرمى ليعادل النتيجة.

ومرر السولية أكثر من كرة طولية لشريف وأجايي، واستمرت محاولات الأهلي للتقدم، وفي الدقيقة 48 ضاعت فرصة مؤكدة بعد أن سدد أفشة كرة رأسية ارتدت من القائم، وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.



الشوط الثاني



دخل الأهلي الشوط الثاني بنفس التشكيل وبرغبة جامحة في هز شباك المنافس واقتناص نقاط المباراة بمحاولات هجومية مكثفة من العمق والأجناب.

ومع تعدد هجمات الأهلي وكثافتها ينجح محمد شريف في الدقيقة 50 في تسجيل هدف التقدم، بعدما استقبل تمريرة أفشة السحرية داخل منطقة الجزاء، فتقدم ولعب الكرة من فوق جسد حارس المقاصة لتعانق الشباك، ولكن الحكم محمود عاشور تدخل مجددًا وألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفار بداعي التسلل.

ورغم إلغاء الفار هدفين للأهلي حملا توقيع محمد شريف فإن اللاعب نجح في الدقيقة 61 فى تسجيل هدف التقدم، بعدما مرر عمرو السولية الكرة طويلة في العمق إلى حسين الشحات المتقدم فمررها مباشرة إلى محمد شريف، الذي ارتقى عاليًا ولعب الكرة برأسه لتعانق الشباك ويتقدم الأهلي بالهدف الثاني.



هدف التقدم فتح شهية الأهلي الهجومية فكاد يضيف صلاح محسن الهدف الثاني، بعدما تناقل الفريق الكرة أكثر من 6 مرات داخل منطقة جزاء المقاصة.



مع الدقيقة 74 تسبب محمد شريف في إضافة الهدف الثالث بعد الانفراد بالمرمى والتسديد، لكن محمود حمدي حارس المقاصة تصدى للكرة لترتد في جسد محمد الدسوقي مدافع المقاصة وتعانق الشباك.

تلقى عمرو السولية وأحمد مودي إنذارين في كرة مشتركة، حيث نال السولية البطاقة الصفراء للخشونة ولاعب المقاصة للاعتراض.

استمر الأهلي في محاولاته الهجومية بمحاولات مكثفة حملت توقيع محمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن، حتى تمكن أفشة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في تسجيل الهدف الرابع بتسديدة من نصف الملعب خدعت حارس المقاصة المتقدم، وبعدها أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الأهلي 4-1.