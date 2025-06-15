كشف الاعلامي أمير هشام عن تصريحات اللاعب وسام أبو علي بشأن مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال وسام أبو علي:"

أشعر بإحباط كبير جدًا لأننا لم ننجح في حصد الثلاث نقاط. كنا قادرين على تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف في الشوط الأول، وكنت أؤدي أدوارًا دفاعية أيضًا. اللعب هنا شعور لا يُصدق، الأهلي فريق عظيم، وجماهيره كانت تمثل 80٪ من سعة الملعب، كانوا حولنا في كل مكان حتى عند الفندق يدعموننا بقوة".



حسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة يحصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.

ودفع الأهلي بتغييرين هما حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان.