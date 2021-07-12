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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 670 مخالفة مرورية بدمياط

صدى البلد

شنت إدارة مرور دمياط برئاسة العميد حازم راتب، حملة مكبرة داخل موقف سيارات الأجرة والسرفيس لمتابعة انتظام العمل داخل الموقف والتزام السائقين بخط السير وتعريفة الركوب والتأكيد على انتظام الحركة المرورية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

 

حيث استهدفت الحملة مواقف سيارات الأجرة  للتأكد من تراخيص السيارات ورخص القيادة للسائقين ومدى الالتزام بخط السير وتعريفة الركوب والتزم بتحميل عدد الركاب.


كما شملت الحملة عمل كمائن لضبط المخالفين بالميادين العامة لضبط الدراجات البخارية المخالفة وغير المرخصة.


وأسفرت الحملة عن تحرير 670 مخالفة متنوعة مابين  التراخيص المنتهية ،و سير عكس الاتجاه والسير بدون رخصة قيادة  وتم تحصيل مبالغ مالية وصلت 41 ألف جنيه ، نتيجة للمصالحات الفورية كما تم احتجاز عدد من السيارات لعدم وجود تراخيص.

 

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