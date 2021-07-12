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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: تنفيذ 936 وحدة بـ "سكن لكل المصريين" في أكتوبر الجديدة

مبادرة سكن لكل المصريين
مبادرة سكن لكل المصريين

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ  ٩٣٦ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - لمنخفضي الدخل" نموذج غرفتين وصالة بمساحة ٧٥م2 بقطاع د بمنطقة الـ٨٠٠ فدان ،  موضحاً أن نسبة الإنجاز الإجمالية بموقع المشروع تخطت 75%  وهو ما يتجاوز النسب المستهدفة.


وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري، مؤكداً دفع العمل بالموقع لسرعة الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد.

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وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمود مراد، معاون رئيس الجهاز، أنه تم تأثيث وحدة سكنية كنموذج لمساحة الـ٧٥م٢ (غرفتين + صالة) لبيان تفاصيل الوحدة، وأن ترتيب الأثاث الجيد يوضح صلاحية الوحدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة المقبلين علي الزواج، مضيفاً أنه تم الانتهاء من مرافق (مياه - صرف – كهرباء - الاتصالات(، وجارٍ العمل للانتهاء من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي.

 

سكن لكل المصريين مدينة أكتوبر الجديدة وحدة سكنية العام الجاري منخفضي الدخل منطقة الـ٨٠٠ فدان

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