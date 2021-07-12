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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدثهم هاجر أحمد ومنة عرفة.. نجوم تزوجوا هذا العام

عقد قران هاجر أحمد
عقد قران هاجر أحمد

شهد العام الماضي  2020 حالات زواج لفنانين كثيرين آخرهم  كانت الفنانة درة،  وفي هذا التقرير نرصد لكم  أبرز الفنانين الذين تم عقد قرانهم هذا العام 2021 واحدثهم الفنانة "هاجر أحمد" .

 

هاجر أحمد

 

احتفلت الفنانة "هاجر أحمد"  في اول شهر يوليو الجاري 2021 ، بعقد قرانها علي شاب من خارج الوسط الفني بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكانت قد نشرت الفنانة "هاجر أحمد" عدة صور لها مع زوجها من خلال حسابها الشخصي وعلقت هاجر أحمد: "تم بحمد الله عقد قراني علي من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يا رب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي".

 

منة عرفة ومحمود المهدي

 

أعلن الفنان  "محمود مهدي"  عن عقد قرانه على الممثلة "منة عرفة " شهر يونيو الماضي 2021 ، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وكتب:"الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم بحضور افراد العائلة فقط وهنعمل فرح انشاء الله بعد فيلم 666".

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة عن خطوبتها من شاب في الوسط الفني .

ونشرت منة منشورا على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" وكتبت عليه "لقد تمت الخطوبة ".

وكان صدى البلد قد كشف  أن الفنانة منة عرفة تعيش قصة حب مع فنان شاب يدعي محمود المهدي.

 

محمد علي رزق ونورين ماهر

 

احتفل الفنان "محمد علي رزق" بعقد قرانه في شهر يونيو الماضي 2021، على مصممة الأزياء نورين ماهر، في حفل بسيط حضره أفراد العائلة وعدد من أصدقاء العروسين. 

 

وكان قد أعلن الفنان "محمد علي رزق" في فبراير الماضي خطبته على نورين ماهر بعد قصة حب دامت بينهما لعدة أشهر بدأت عقب لقائهما في جلسة تصوير سابقة له كانت تعمل بها منسقة للملابس ومصممة. 

 

ونشر عدد من الأصدقاء صورا من حفل عقد قران محمد علي رزق ونورين ماهر على حسابه بموقع فيسبوك، وحرصوا على تهنئته. 

 

حسن أبوالروس وغادة والي

 

احتفل الفنان "حسن أبو الروس"  نجم مسلسل "ب100 وش" في شهر يونيو الماضي 2021، بزواجه من غادة والي مصممة الجرافيك العالمية، والتقط مع عروسه صور الزفاف بحديقة "زيد بارك".وقد حضر الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين، من أبرزهم أبطال مسلسل "بـ100 وش". 

 

وكان قد خطف حفل الزفاف أنظار رواد السوشيال ميديا، حيث تداول أصدقاء العروسين عبر الساعات الماضية مجموعة من الصور و الفيديوهات لأجواء الحفل الذي أقيم في مدينة ملاهٍ، وشهد العديد من الفقرات الترفيهية، وظهر العريس "أبو الروس" يرتدي ملابس غريبة.

 

محمد فراج وبسنت شوقي 

 

عقد "محمد فراج "و"بسنت شوقي"، قرانهما، في شهر يونيوالماضي 2021 ، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وحضر عقد القران العديد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.

 

وكشف الفنان محمد فراج، مفاجأة بشأن حفل زواجه من بسنت شوقي الذي أقامه مؤخرا، مؤكدا أنه كان عقد قران فقط وأن حفل الزفاف سيكون قريبا.

 

حلا شيحة ومعز مسعود 

 

تزوجت الفنانة “حلا شيحة “من الداعية "معز مسعود" مؤخرا وبالتحديد في شهر فبراير الماضي 2021، وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في صور الزواج بالحجاب، وحرصت حلا وزوجها على الاحتفال في جو أسري بعيدا عن عيون جمهورها.


وسبق أن تزوجت الفنانة "حلا شيحة" مرتين قبل زواجها الثالث من "معز مسعود" حيث تزوجت من الفنان "هانى عادل" فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.

رقم ا قياسي ا هاجر احمد حسن أبو الروس محمد فراج حلا شيحة

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