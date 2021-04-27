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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جرح عميق بالوجه و٧ غرز.. تفاصيل إصابة روجينا في تصوير بنت السلطان

صدى البلد

كشف الفنان حسن ابو الروس عن تفاصيل اصابة الفنانة روجينا أثناء تصوير مسلسل بنت السلطان الذي يعرض حاليا ضمن أعمال دراما رمضان 2021

 

وكتب حسن أبو الروس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": خبر عاجل إصابة الفنانة العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها الجميل أثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان.. وعلى الفور تم نقلها إلي المستشفي وتم إجراء 7 غرز تجميلية .. الغريب وغير المتوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعة وجدية ووجها ينزف في المشهد والحقيقة هذا كان درس لي أنا شخصيا في التضحية والاخلاص في العمل".

 

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كان أيمن سلامة مؤلف مسلسل  بنت السلطان  الذى تقوم ببطولته الفنانة روجينا ،  قد كشف عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها للإصابة أثناء التصوير.


وعلق أيمن سلامة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلاً: “قدر الله وما شاء فعل ..ألف سلامة عليكي ياروجينا.. الحمدلله علي كل شيء.. إصابة روجينا منذ قليل أثناء التصوير والحمد لله خرجت من المستشفى”.


وأعلن المخرج أحمد شفيق قبل قليل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نقل الفنانة روجينا إلى المستشفى؛ بعد إصابتها خلال تصوير مسلسل  بنت السلطان.

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