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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادرت المستشفى قبل ساعات

خاص| أول تصريحات لـ روجينا عقب اصابتها في مسلسل "بنت السلطان"

روجينا
روجينا

كشفت النجمة روجينا لـ"صدى البلد"، في أول تعليق لها بعد إصابتها اثناء تصوير مسلسل " بنت السلطان"، عن تفاصيل حالتها الصحية الحالية.


وقالت روجينا: “ تعرضت للإصابة في وجهي أثناء تصوير أحد المشاهد”، موضحة أنه أثناء المشهد دفعني احد زملائي في العمل ولكني سقطت على أطراف احدى المقاعد الموجودة باللوكيشن .. لأجد وجهي ينزف دما".


وأضافت: " أصريت على استئناف تصوير المشهد  لحين الإنتهاء منه.. ثم ذهبت إلى المستشفي حيث احتاج وجهي لـ٧ غرز بسبب هذا الجرح ".


وأشارت إلى الدكتور طالبها بالراحة التامة، وهو ما سالتزم به بالفعل حيث كان من المفترض الانتهاء من تصوير جميع مشاهدي في المسلسل غدا؛ ولكن سأحصل على راحة أربعة أيام أعود بعدها لتصوير اليوم المتبقي.

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جرح عميق بالوجه و٧ غرز.. تفاصيل إصابة روجينا في تصوير بنت السلطان

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نقل روجينا إلى المستشفى بعد إصابتها أثناء تصوير بنت السلطان.. تفاصيل

 

كان الفنان حسن ابو الروس كشف عن تفاصيل اصابة الفنانة روجينا أثناء تصوير مسلسل بنت السلطان الذي يعرض حاليا ضمن أعمال دراما رمضان 2021

 

وكتب حسن أبو الروس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": خبر عاجل إصابة الفنانة العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها الجميل أثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان.. وعلى الفور تم نقلها إلي المستشفي وتم إجراء 7 غرز تجميلية .. الغريب وغير المتوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعة وجدية ووجها ينزف في المشهد والحقيقة هذا كان درس لي أنا شخصيا في التضحية والاخلاص في العمل".

كان أيمن سلامة مؤلف مسلسل  بنت السلطان  الذى تقوم ببطولته الفنانة روجينا ،  قد كشف عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها للإصابة أثناء التصوير.


وعلق أيمن سلامة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلاً: “قدر الله وما شاء فعل ..ألف سلامة عليكي ياروجينا.. الحمدلله علي كل شيء.. إصابة روجينا منذ قليل أثناء التصوير والحمد لله خرجت من المستشفى”.


وأعلن المخرج أحمد شفيق؛  صباح اليوم ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نقل الفنانة روجينا إلى المستشفى؛ بعد إصابتها خلال تصوير مسلسل  بنت السلطان.

مسلسل بنت السلطان الفنانة روجينا بنت السلطان دراما رمضان 2021 تصوير مسلسل بنت السلطان موقع التواصل الاجتماعي

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