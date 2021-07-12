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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الإنجيلية لـ وزير الأوقاف: النسيج الوطني للمصريين حجر أساس مواجهة التحديات

رئيس الإنجيلية لوزير
رئيس الإنجيلية لوزير الأوقاف النسيج الوطني للمصريين هو حجر ا

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بمقر وزارة الأوقاف.

 

وقال زكي خلال اللقاء "إننا نشعر بفخر كبير في زيارة فضيلتكم، ونؤمن بأن النسيج الوطني القوى والحقيقي للمصريين هو حجر الأساس في مواجهة أي تحديات تواجهنا" مضيفًا "أننا نثق في قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق آمال وطموحات المصريين".  

ومن جانبه أعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، قائلا "إن تهنئكم لنا اليوم تعبر عن حالة التعايش الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس مدى قوة العلاقة التي نحرص عليها ونسعى لها".

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القس إندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الطائفة الانجيلية عيد الأضحى المبارك

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