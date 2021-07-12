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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يمنح رتبة "القمصية" لكاهن كنيسة النوبارية في يوم تدشينها

البابا تواضروس يمنح
البابا تواضروس يمنح رتبة "القمصية" لكاهن كنيسة النوبارية

منح قداسة البابا تواضروس الثاني، القس يوحنا عبد الملاك كاهن كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية رتبة القمصية، وذلك عقب تدشين الكنيسة اليوم.
وسيم القمص الجديد كاهنًا يوم ٢١ فبراير من عام ٢٠٠٣ لخدمة الأسر المسيحية بمدينة النوبارية، التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.
ودشن قداسة البابا صباح اليوم بالكنيسة ذاتها، أربعة مذابح، وحضن الآب وحامل الأيقونات وأيقونات الكنيسة، ومعموديتها، وذلك في مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الذي تحتفل به الكنيسة اليوم.

شارك قداستَه في صلوات التدشين  والقداس من بعده، إلى جانب نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، ثمانية من الآباء الأساقفة.

البابا تواضروس الثاني القس يوحنا عبد الملاك كاهن كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس كنيسة النوبارية الجديدة

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