جردها من ملابسها.. تفاصيل تمزيق جسد أربعينية بـ 20 طعنة في الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، عن تفاصيل مصرع زوجة أربعينية على يد زوجها بمنطقة العجوزة.

وبيّنت التحريات، أن المتهم والمجني عليها تزوجا منذ قرابة 4 سنوات، ونشبت بينهما في الفترة الأخيرة خلافات بسبب شكه في سلوكها.

وأضافت التحريات، أن المتهم قام باتهام زوجته بوجود علاقة بينها وآخر؛ فسدد لها أكثر من 20 طعنة أودت بحياتها، ثم جردها من ملابسها وجلس إلى جوارها.

فيما صرحت جهات التحقيق في الجيزة بدفن جثة زوجة قتلها زوجها بمنطقة العجوزة؛ وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بجثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة.

فيما أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته عقب تمزيق جسدها بالكامل.

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد بعد اعترافه بارتكاب الجريمة لشكه في سلوك زوجته.

كان سائق أنهى حياة زوجته بسبب خلافات زوجية بمنطقة العجوزة في الجيزة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بقيام شخص بإنهاء حياة زوجته بمنطقة العجوزة، وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة الزوجة عارية وبها طعنات بمختلف أنحاء الجسد وبجوارها زوجها وسلاح الجريمة.

وتبين من التحريات الأولية، التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن المتهم سائق ٤٦ سنة وزوجته ٤٤ سنة، نشبت بينهم خلافات زوجية ، كما تبين أن المتهم قام بكتم أنفاس زوجته، ثم جردها من ملابسها تماما وقام بطعنها في أنحاء جسدها.

وعقب تقنين الإجراءات، تحفظت وحدات المباحث على الزوج المتهم وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.